|
İşte Kasım ayı enflasyon rakamları!
ATO'nun yeni başkanı belli oldu
Ankara Gölbaşı'nda feci trafik kazası: 1 ölü
Soğuk hava geldi! Ankara'da kar yağışı var mı?
Ankara Etlik'te hastane bahçesinde korkunç infaz!
Ankara'da 13 ilçede elektrik kesintisi yapılacak!
Ankara'da 12 kişinin öldüğü trafik kazası!
Ankara'da bugün su kesintisi var!
Ankara'da bir cinayet iki tutuklama!
Formasyonu olan memura öğretmenlik müjdesi
Kar yağışı etkisini arttıracak! Hava Durumu
Gölbaşı'nda feci trafik kazası: 2 yaralı!