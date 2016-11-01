İşte Kasım ayı enflasyon rakamları!

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  Meryem Uzerli yeni sevgilisinin kucağında böyle poz verdi!

Meryem Uzerli yeni sevgilisinin kucağında poz verdi. Güzel oyuncu...
 Sinem Kobal düğün günü için öyle bir yasak koydu ki..

Sinem Kobal Kenan İmirzalıoğlu ile olacak düğünü için hazırlıklarına...
  
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5.12.2016 10:56
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Apple uzun bir aradan sonra kar miktarının düştüğünü açıkladı. Teknoloji...
Galatasaray'da bu futbolcular yeni sezonda yolcu

Galatasaray'da yeni sezonda gidecek futbolcular büyük ölçüde belli...

Sabri Sarıoğlu herkesi ters köşe yaptı!

Sabri Sarıoğlu Galatasaray'da kalıyor. Galatasaray'la sözleşmesindeki...

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Cristiano Ronaldo'ya şok tepki! Almanya'nın unutulmaz kalecilerinden...

Ceren Hindistan yeni iş adamı sevgilisi ile görüntülendi! Şok Haber

Ceren Hindistan yeni iş adamı sevgilisi ile yakalandı. Ceren Hindistan'ın...

Ankara Ayaş'ta feci trafik kazası, 3 öğrenci öldü

Ankara Ayaş'ta feci trafik kazası, 3 öğrenci öldü. Ankara'nın Ayaş...

Beşiktaş Trabzonspor'a 1'e 3 önerdi!

Beşiktaş ile Trabzonspor arasında dev takas gündemde. Beşiktaş, Trabzonspor'un...

Ankara'da trafik kazası, 2 kişi yaralandı!

Ankara'da trafik kazası meydana geldi. Ankara’nın Altındağ ilçesinde...

Türkiye'nin rakibi İspanya öyle bir madara oldu ki...

Türkiye'nin rakibi İspanya'ya kendi evinde büyük şok. EURO 2016'daki...
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